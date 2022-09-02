"Я хочу серйозно поговорити з Вами… Ми зіткнулися з великими викликами, де перед нами стоїть наше життя, суверенітет і майбутнє. Українці об’єднались і консолідувалися проти ворога. На жаль, у цій боротьбі загинуло багато людей, зокрема й вболівальників.

Футбол – це гра мільйонів у нашій країні, це клуби, їхні власники, менеджери, тренери, футболісти, журналісти, а локомотивом усього цього є вболівальники. Футбол – це ультрас, які роблять атмосферу на стадіоні. Без їхньої енергетики та зарядів не уявляю наш футбол. І їм, які зараз стоять на сторожі України зі зброєю в руках у лавах ЗСУ, потрібна поміч усієї футбольної спільноти.

Ультрас допомагатимуть сім'ям загиблих – фанати створили спеціальний фонд "Трибуна Героїв"

Коли розпочався Майдан, ультрас усіх клубів були одними з перших, хто почав боротися за справедливість і цінності в нашій країні. Завдяки їм і всім добровольцям, які боролися за незалежність і зупинили ворога на Сході, ми змогли просто грати у футбол в України, попри постійні бойові дії у країні, починаючи з 2014 року.

Завдяки їм, а також сотням тисяч інших бійців ЗСУ, ми змогли розпочати чемпіонат у цьому році, попри повноцінну війну, яку веде путін і росія проти нашої держави. На фронті зараз представники ультрас усіх клубів України – від Динамо до Шахтаря, від Таврії до Металіста і Карпат. Багато ультрас були серед легендарних захисників "Азовсталі". На жаль, серед представників фанатської спільноти є численні жертви й наш святий обов’язок зараз прийти на допомогу родинам тих, хто загинув, щоб ми могли жити, грати у футбол.

Тому звертаюся до всіх керівників клубів, тренерів, гравців УПЛ і Першої ліги не бути осторонь новоствореного проєкту "Трибуна Героїв". Розумію і знаю, багато хто з футболістів і тренерів вже допомагають. Дякую їм за це! Але ми можемо зробити більше, адже не забувайте, що війна продовжується. Футбольні фани створили благодійний фонд, який має допомагати фінансово та юридично родинам загиблих героїв-ультрас.

Що можна зробити? Перш за все, допомогти сім’ям полеглих героїв вижити. З початком нового чемпіонату власники клубів у більшості виконують свої фінансові обов’язки по контрактах на 100%. І тому, я вважаю, якщо кожен гравець і функціонер десь у чомусь заощадить і спрямує невеликі кошти у фонд "Трибуна Героїв", то це буде великою допомогою сім’ям загиблих ультрас. Якби чемпіонат не відновили, то навряд президенти клубів платили б по контрактах!

Який я бачу механізми й джерела наповнення фонду?

1) Об’єднання капітанів українських клубів і введення символічного внеску в 1500 грн на місяць для гравців і тренерів УПЛ і 500 грн для учасників Першої ліги.

2) Благодійні внески від букмекерських та інших компаній, які є партнерами українських клубів.

3) Залучення до цього механізму агентських компаній в особі Шаблія, Панкова, Карагодіна, Люндовського, Онищенка, Кривенка, Яковенка, Піроженка, Нестеренка, Швеця та інших.

4) Медійна спільнота. Внески від провідних журналістів, сайтів.

5) Внески від менеджменту Української асоціації футболу.

6) Суддівський корпус на чолі з італійськими кураторами.

Механізм збору коштів нам варто протримати на час війни, до нашої перемоги. Покажімо єдність та підтримаймо родини тих, хто віддав найцінніше заради того, щоб ми могли жити у своїй рідній Україні! Слава Україні! Вічна слава полеглим захисникам України! Герої – не вмирають!" – заявив Єзерський.