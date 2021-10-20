Инициатива ФИФА насчет более частого проведения чемпионата мира не нравится некоторым национальным командам из Европы.

Более 12 национальных ассоциаций сообщили УЕФА о планах выйти из ФИФА, если будет принято решение о проведении чемпионата мира раз в 2 года, сообщает Associated Press. Следует добавить, что пока не раскрывается, какие именно ассоциации планируют пойти на подобный шаг.

УЕФА выступил с официальной позицией относительно чемпионата мира каждые 2 года

Отмечается, что потенциальный выход из ФИФА не повлияет на участие клубов или сборных в турнирах под эгидой УЕФА. Ранее публично насчет этого выступили федерации скандинавских стран (Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии и Фарерских островов).

Напомним, ближайший чемпионат мира в Катаре должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Реформу по увеличению частоты проведения Мундиаля планируют ввести после ЧМ-2026.

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