Ініціатива ФІФА частіше проводити чемпіонат світу не до вподоби деяким національним командам з Європи.

Понад 12 національних асоціацій повідомили УЄФА про плани вийти з ФІФА, якщо буде ухвалене рішення щодо проведення чемпіонату світу раз на 2 роки, повідомляє Associated Press. Слід додати, що наразі не розкривається, які саме асоціації планують піти на подібний крок.

УЄФА виступив з офіційною позицією щодо чемпіонату світу кожні 2 роки

Зазначається, що потенційний вихід з ФІФА не вплине на участь клубів або збірних в турнірах під егідою УЄФА. Раніше публічно щодо цього виступили федерації скандинавських країн (Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії, Фінляндії та Фарерських островів).

Нагадаємо, найближчий чемпіонат світу в Катарі повинен відбутися з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Реформу щодо збільшення частоти проведення Мундіалів планують ввести після ЧС-2026.

ЧС-2022: плей-офф буде пеклом для України, перші учасники Мундіалю, Італія та Іспанія тремтять, погляд за межі Європи