Седьмого апреля – последний день, когда все города, которые планируют принять матчи турнира, должны сообщить УЕФА о готовности пустить фанатов на трибуны. Это было необходимым условием для подтверждения права принимать игры чемпионата.

Все 12 городов уже заявили, что готовы к частичному заполнению трибун стадионов. Но некоторые из них готовы пустить лишь 10% от общей вместимости арен, утверждает Daily Mail.

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Это может не удовлетворить УЕФА. Отмечается, что в зоне риска оказался Дублин. Местные власти столицы Ирландии не готовы к большому количеству болельщиков на трибунах. Также есть определенные опасения относительно Глазго, Бильбао и Баку. Если же Ирландия не сможет принять поединки, то матчи, которые должны были сыграть в Дублине, могут пройти на стадионе Тоттенхэма.

Напомним, чемпионат Европы-2020 должен был состояться еще летом прошлого года, но был перенесен из-за пандемии COVID-19. Планируется, что турнир будет сыгран с 11 июня по 11 июля в 12-ти городах Европы. Окончательное решение о формате соревнований УЕФА примет в середине апреля. Ожидается, что это случится 20 числа.

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