Сьомого квітня – останній день, коли всі міста, які планують прийняти матчі турніру, мають повідомити УЄФА про готовність пустити фанатів на трибуни. Це було необхідною умовою для підтвердження права приймати ігри чемпіонату.

Усі 12 міст вже заявили, що готові до часткового заповнення трибун стадіонів. Але деякі з них готові пустити лише 10% від загальної місткості арен, стверджує Daily Mail.

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Це може не задовольнити УЄФА. Зазначається, що в зоні ризику опинився Дублін. Місцева влада столиці Ірландії не готова до великої кількості вболівальників на трибунах. Також є певні побоювання щодо Глазго, Більбао та Баку. Якщо ж Ірландія не зможе прийняти поєдинки, то матчі, які мали зіграти в Дубліні, можуть пройти на стадіоні Тоттенхема.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2020 мав відбутися ще влітку минулого року, але був перенесений через пандемію COVID-19. Планується, що турнір буде зіграний з 11 червня по 11 липня у 12-ти містах Європи. Остаточне рішення щодо формату змагань УЄФА прийме в середині квітня. Очікується, що це трапиться 20 числа.

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