Стадіон у Дубліні близький до виключення зі списку арен, які прийматимуть поєдинки Євро-2020, повідомляє The Sun.

Збірна України зіграє мінімум два матчі Євро-2020 з глядачами – є чимало вимог

Ірландці не змогли надати УЄФА достатньо гарантій, які вимагались від господарів турніру. Таким чином 4 матчі, які планували зіграти у Дубліні, ймовірно, будуть перенесені в Англію. Резервною ареною для цього було обрано новозбудований стадіон Тоттенхема.

Лондонська поліція вже застерігає про можливі труднощі проведення поєдинків, адже у столиці Англії вже зарезервовано 7 матчів на легендарному Вемблі.

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