Евро-2020: сборная Украины получит памятный трофей независимо от результатов турнира

Сборная Украины получит памятный трофей на Евро-2020 / фото из открытых источников

Все участники предстоящего чемпионата Европы, который пройдет сразу в 12 странах, получат памятные таблички за участие в турнире.

Победители решающего поединка чемпионата Европы 2020 года, кроме Кубка Анри Делоне, получат 40 комплектов золотых медалей, а финалисты – такое же количество серебряных, информирует официальный сайт УЕФА. Эти награды будут распределены между футболистами и персоналом команды по выбору коллектива.

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Каждый участник Евро-2020 точно получит памятную табличку. Победитель, финалист, а также команды, проигравшие в полуфиналах, получат специальные таблички.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 14 июня – соперником "сине-желтых" будет сборная Нидерландов.

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