Євро-2020: збірна України отримає пам'ятний трофей незалежно від результатів турніру

Збірна України отримає пам'ятний трофей на Євро-2020 / фото з відкритих джерел

Всі учасники майбутнього чемпіонату Європи, який пройде одразу в 12 країнах, отримають пам'ятні таблички за участь в турнірі.

Переможці вирішального поєдинку чемпіонату Європи 2020 року, окрім Кубка Анрі Делоне, отримають 40 комплектів золотих медалей, а фіналісти – таку саму кількість срібних, інформує офіційний сайт УЄФА. Ці нагороди будуть розподілені між футболістами й персоналом команди за вибором колективу.

УЄФА розпочав перепродаж квитків на Євро-2020

Кожен учасник Євро-2020 точно отримає пам’ятну табличку. Переможець, фіналіст, а також команди, що програють у півфіналах, отримають спеціальні таблички.

Нагадаємо, що збірна України стартує на Євро-2020 14 червня – суперником "синьо-жовтих" буде збірна Нідерландів.

Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українця