УЕФА рассматривает возможность исключения Глазго, Бильбао и Дублина из перечня городов, принимающих Евро-2020, сообщает AP.

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Анонимный источник, информированный о планировании турнира, сообщает, что причиной такого решения стало отсутствие гарантий по количеству зрителей на стадионах. УЕФА хочет, чтобы стадионы были заполнены хотя бы на половину и готов убрать те города, в которых это будет невозможно. Окончательное решение о том, как будет проводиться турнир должны озвучить в апреле.

Напомним, что перенесенный Евро-2020, в котором примет участие и Украина, кроме Дублина, Глазго и Бильбао, состоится в Баку, Копенгагене, Мюнхене, Будапеште, Бухаресте, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Лондоне и Риме.

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