Евро-2020, квалификация: Грузия не сумела дожать Ирландию

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Украина – Литва: Малиновскому нет равных, решения Шевченко себя оправдали – оценки сборной за уверенную победу
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Результат не лише на табло – підопічні Шевченка заслуговують на "співи, стрибки та сміх"Ярослав Сиваківський — 15:20 1731
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"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній УкраїниСборная Украины — 13:30 532
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Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужойЕвро-2020 — 04:49 4629
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Евро-2020, квалификация: Чехия обыграла Англию, Франция дожала Исландию, фиаско украинского тренера в АндорреЕвро-2020 — 11 окт 999