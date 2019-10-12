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Евро-2020, квалификация: Грузия не сумела дожать Ирландию

17:54 27 Читати українською
Евро-2020, квалификация: Грузия не сумела дожать Ирландию
Грузия – Ирландия – 0:0

Состоялись поединки 7-го тура отбора на Евро-2020 в группах D, E и F.

Евро-2020, квалификация

Группа D

Грузия – Ирландия – 0:0

В стартовом матче игрового дня Грузия и Ирландия так и не смогли порадовать зрителей забитыми голами. Хозяева, что логично, больше владели мячом, но создать реальной угрозы у ворот соперника так и не смогли.

Этот результат не удовлетворил Ирландию, которая потеряла шансы увеличить свое преимущество на вершине турнирной таблицы группы D. Теперь Швейцария, имея матч в запасе, будет иметь шанс догнать британцев по количеству очков. Грузия набрала всего 4 пункта, но до сих пор сохраняет шансы на преодоление квалификации.

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Теги
Ирландия Ирландия Главное Евро-2020 Грузия Грузия
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