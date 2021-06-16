УЕФА решил дисквалифицировать Марко Арнаутовича на матч против Нидерландов после его эмоционального празднования гола в ворота Северной Македонии, сообщает официальный сайт союза.

Арнаутович получил на орехи от Алабы за дикое празднование гола в ворота Северной Македонии

Действия австрийца квалифицировали как "нанесение оскорбления другому игроку". Сообщалось, что Арнаутович позволил себе расистские оскорбления в адрес Эзгана Алиоски. Отец нападающего австрийской сборной является сербом, а защитник Северной Македонии – этнический албанец.

Добавим, что в следующем туре Евро македонцы встретятся с Украиной (17 июня), а сборная Австрии будет противостоять Нидерландам.

"Нідерландам ми не програли": що трапилося із Зінченком і Маліновським, або Чому до Шеви немає питань (поки що)