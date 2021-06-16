Евро-2020: Арнаутович официально получил дисквалификацию за свое бешеное празднование гола
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович точно пропустит матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Нидердандах.
УЕФА решил дисквалифицировать Марко Арнаутовича на матч против Нидерландов после его эмоционального празднования гола в ворота Северной Македонии, сообщает официальный сайт союза.
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Действия австрийца квалифицировали как "нанесение оскорбления другому игроку". Сообщалось, что Арнаутович позволил себе расистские оскорбления в адрес Эзгана Алиоски. Отец нападающего австрийской сборной является сербом, а защитник Северной Македонии – этнический албанец.
Добавим, что в следующем туре Евро македонцы встретятся с Украиной (17 июня), а сборная Австрии будет противостоять Нидерландам.
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