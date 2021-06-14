Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович очень эмоционально отпраздновал свой гол в ворота Северной Македонии, из-за чего капитану команды Дэвиду Алабе пришлось закрывать ему рот.

После своего гола в ворота македонцев Арнаутович продемонстрировал сопернику Эзгану Алиоски, с которым имел небольшой конфликт в течение встречи, знак "ОК", что имеет расистский подтекст, сообщает Marca.

Австрия – Северная Македония – 3:1 – видео голов и обзор матча

Кроме этого, нападающий кричал: "я должен быть на поле", намекая на то, что наставник Австрии Франко Фода выпустил его на замену. Дэвид Алаба, капитан команды, был вынужден закрыть ему рот и успокоить партнера по команде.

"Мы, футболисты, всегда хотим играть. Но вы видели, какой у Арнаутовича характер. Он вошел в игру и мгновенно дал результат. Вот почему я воспринял его положительно", – попытался объяснить действия Арнаутовича Алаба.

Напомним, Австрия убедительно обыграла Северную Македонию (3:1), а два гола в активе игроков, которые появились на поле на замену. Таким образом, австрийцам удалось стать лидером группы C благодаря лучшей разнице мячей, чем у Нидерландов. Третье место занимает Украина.

Австрия с голами джокеров дожала Северную Македонию – трусость тренера едва не повлекла фиаско Алабы и компании