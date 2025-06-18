Євро-2018 U-19: Лунін та ще 22 гравці потрапили у список збірної України

Наставник збірної України U-19 Олександр Петраков назвав список із 23-х гравців, які викликані на збір для підготовки до Євро-2018.

До Євро-2018 U-19 готуватимуться 23 гравці. Найбільше представництво у Шахтаря (6 гравців), інформує офіційний сайт ФФУ.

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Повністю список виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Лунін, Владислав Кучерук, Дмитро Різник.

Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Денис Попов, Ігор Снурніцин, Олег Веремієнко, Дмитро Семенов, Олександр Сафронов.

Півзахисники: Олексій Хахльов, Сергій Булеца, Максим Чех, Кирило Дришлюк, Микола Мусолітін, Олександр Бєляєв.

Нападники: Георгій Цитаїшвілі, Андрій Кулаков, Олексій Кащук, Андрій Ременюк, Владислав Супряга.

Підготовку до турніру Україна почне 5 липня. Євро-2018 U-19 пройде у Фінляндії з 16 по 29 липня.

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