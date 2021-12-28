Лидер бельгийской команды Роб Схофс поделился мыслями относительно украинского форварда Марьяна Шведа, который забил решающий гол в матче с Мускроном и принес победу своей команде (2:1).

"У нас есть достаточно мастерства, чтобы решать исход матча быстрее. Вы видели, что мы хорошо играли, но не добирали очков. Сейчас же все иначе.

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Второй тайм мы начинаем с трех-четырех ненужных глупых потерь мяча, потому что слишком сильно форсируем события. Нам надо научиться держать мяч, вместо того, чтобы усложнять игру самим себе.

Если Швед продолжит в том же духе, он будет очень ценным игроком для нас", – цитирует Схофса официальный сайт Мехелена.

Напомним, форвард сборной Украины появился на поле на 61-й минуте, заменив Николя Сторма.

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