Чемпионат Бельгии, 19 тур

Мехелен – Мускрон – 2:1

Голы: Мрабти, 38 Швед, 83 – Мохамед, 69

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Похоже, проблемы украинца в Мехелене постепенно остаются позади. Марьян традиционно начал матч в запасе, но на этот раз тренер доверил ему уже полчаса игрового времени.

Вскоре после появления Шведа на поле соперник сумел сравнять счет, но тут слово взял украинец. Легионер Мехелена поймал подачу с фланга, качнул защитника и мощно выстрелил под штангу. Этот гол стал для Шведа дебютным за бельгийский клуб, а для его команды – победным.

Мехелен, одержав вторую победу подряд, отдалился от зоны вылета. Теперь у команды украинца 20 очков и 13-я позиция в турнирной таблице.

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