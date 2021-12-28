Лідер бельгійської команди Роб Схофс поділився думками щодо українського форварда Мар'яна Шведа, який забив вирішальний гол у матчі з Мускроном і приніс перемогу своїй команді (2:1).

"У нас є достатньо майстерності, щоб вирішувати результат матчу швидше. Ви бачили, що ми добре грали, але не добирали очок. Зараз же все інакше.

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Другий тайм ми починаємо з трьох-чотирьох непотрібних дурних втрат м’яча, тому що занадто сильно форсуємо події. Нам треба навчитися тримати м’яч, замість того, щоб ускладнювати гру самим собі.

Якщо Швед продовжить у тому ж дусі, він буде дуже цінним гравцем для нас", – цитує Схофса офіційний сайт Мехелена.

Нагадаємо, форвард збірної України з'явився на полі на 61-й хвилині, замінивши Ніколя Сторма.

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