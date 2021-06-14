"У нас еще есть время до следующего матча, чтобы восстановиться и отдохнуть. Нам необходимо набраться сил для двух следующих игр. Будем просматривать матч, чтобы увидеть наши ошибки. Атмосфера в команде остается такой же. Мы очень мотивированы, потому что знаем, что есть шанс выйти в плей-офф. Не нужно опускать руки.

Лидер Северной Македонии признался, что команда еще совсем не готовилась к игре с Украиной

Матч против сборной Украины будет ключевым для нас, потом уже с Нидерландами. Если мы обыграем Украину, у нас будут хорошие шансы на выход из группы. Вот почему мы должны сосредоточиться на этом матче, и максимально к нему подготовиться", – цитирует Александара Трайковски Vecer.mk.

Напомним, сборная Северной Македонии впервые в своей истории пробилась на крупный международный турнир. Уже 17 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 балканская команда сыграет против Украины.

Герой дня: феноменальний Горан Пандєв забивав Німеччині та Австрії – обережно, Україно!