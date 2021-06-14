"Мы хорошо сыграли в первом тайме, и теперь прекрасно знаем, как сложно играть на чемпионате Европы. Это хороший урок. У нас еще есть матчи впереди, ничего не потеряно. Это был наш первый матч, мы немного нервничали. Но постепенно по ходу матча это беспокойство исчезло.

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Будущий соперник? Мы еще ничего не смотрели об игре Украины. Однако сейчас уже можно спокойно думать об игре с ними и готовится к этой встрече. Ничего не потеряно, надеюсь на положительный результат. Мы многому научились благодаря этой встрече с Австрией", – цитирует Елмас vecer.mk.

К слову, сборная Северной Македонии впервые в своей истории пробилась на большой международный турнир. Уже 17 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 балканская команда сыграет против Украины.

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