Горан Пандєв

Вік: 37 років

Амплуа: нападник

Клуб: Дженоа

Transfermarkt: 500 тисяч євро

Статистика у збірній Північної Македонії: 120 матчів, 38 голів

Є люди, народжені для рекордів. Горан Пандєв – один із них. Найкращий гвардієць та бомбардир в історії збірної Македонії. Він – перший македонець, якому підкорилася Ліга чемпіонів (2010-й у складі міланського Інтера). Перший македонець, який здійняв над головою клубний Кубок світу (з тим же Інтером) і навіть забив гол у фіналі. Не без успіху пограв за ще два гранди Кальчо – Лаціо та Наполі. Володар Скудетто, багаторазовий тріумфатор Кубка Італії – жоден інший македонський футболіст не може похвалитися хоча б половиною таких здобутків.

Ігнорував Україну, а до тріумфу з Моурінью дістався через суд – 10 фактів, які роблять Пандєва унікальною легендою

А на схилі футбольних літ у Горані прокинувся ще й пророк для своєї вітчизни. Саме він відзначився єдиним голом у воротах Грузії, який вивів Північну Македонію на Євро-2020 – вперше в історії! У березні цього року Пандєв відкрив рахунок у Дуйсбурзі, заклавши фундамент сенсаційної перемоги над Бундестім, нехай і в товариському матчі. Вчора ж 37-річний бомбардир засмутив ще й Австрію – в історичному дебюті македонців на чемпіонатах Європи. Команда Ігора Ангеловскі не зуміла втримати нічию, але це – не головне.

Австрія з голами джокерів дотиснула Північну Македонію – боягузтво тренера ледь не спричинило фіаско Алаби та компанії

Пандєв назавжди залишиться в літописах, як автор першого голу Північної Македонії на Євро. Він вже став найстаршим польовим гравцем, який коли-небудь дебютував на європейському Кубку (37 років 321 день), а також ветераном №2 у списку бомбардирів. Тут македонець поступається лише австрійцеві Івіці Вастічу, який відзначився на Євро-2008 у віці 38 років 257 днів.

Ймовірно, вже у наступних матчах проти України та Нідерландів цей лисуватий нападник перепише ще якісь рекорди. Таке враження, що час не має над ним влади. Минулий сезон Пандєв провів у складі Дженоа і виглядав абсолютно конкурентним на фоні рідної для себе Серії А: 29 матчів / 7 голів. Він забивав Аталанті, Удінезе, Кротоне, оформив дубль проти Беневенто. Але, мабуть, найбільш яскравим видався дуплет у ворота Наполі, який приніс Дженоа красиву перемогу (2:1).

Не так давно Горан заявив, що Євро стане для нього прекрасною лебединою піснею. Мовляв, пора на пенсію. Контракт із генуезьким клубом чинний до 30 червня, а трансферна вартість не перевищує якихось півмільйона євро. Зважаючи на пристойну фізичну форму і спокусливий цінник, Пандєв може стати справжнім джекпотом для ще якоїсь добротної команди. Та й емоції, пережиті на чемпіонаті Європи, спроможні розбудити азарт до продовження кар’єри.

Сторінка автора у Facebook

Герой дня: Крістіан Еріксен виграв головний матч у кар’єрі і затьмарив карателів Росії, яким аплодує Україна