"Если бы ситуация повторилась, я сыграл бы так же": Шовковский вспомнил знаменитую ошибку в Словении

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский вспомнил матч плей-офф Евро-2000 против Словении (1:2).

"Матч в Любляне начался для нас хорошо – мы выиграли первый тайм благодаря голу Андрея Шевченко. Но после перерыва начались непонятные вещи, пошла какая-то странная игра. У нас было два спорных удаления, а потом случился этот гол Миленко Ачимовича. Разумеется, к нему привела моя техническая ошибка.

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Но в то же время, если возвращаться к этому эпизоду, то я бы ничего не менял – в следующий раз, если бы повторилась ситуация, сыграл бы точно так же. Я видел, что к этому мячу никто не бежит. Понимал, что успею. Все делал правильно, но когда выбивал, мяч просто свалился с ноги, и по невероятной случайности попал прямо в соперника. Я хотел сделать вынос по бровке, подальше, но, к сожалению, не повезло", – поделился Шовковский в интервью Команда№1.

Напомним, Словения одержала победу в первом поединке плей-офф из-за ошибки Шовковского (2:1), а в Киеве удержала ничью и поехала на Евро-2000.

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