"Якщо б ситуація повторилася, я зіграв би так само": Шовковський пригадав знамениту помилку у Словенії

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський пригадав матч плей-офф Євро-2000 проти Словенії (1:2).

"Матч в Любляні розпочався для нас добре – ми виграли перший тайм завдяки голу Андрія Шевченка. Але після перерви почалися незрозумілі речі, пішла якась дивна гра. У нас було два спірних вилучення, а потім трапився цей гол Міленко Ачімовіча. Зрозуміло, до нього призвела моя технічна помилка.

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Але в той же час, якщо повертатися до цього епізоду, то я б нічого не міняв – наступного разу, якби повторилася ситуація, зіграв би точно так само. Я бачив, що до цього м'яча ніхто не біжить. Розумів, що встигну. Все робив правильно, але коли вибивав, м'яч просто звалився з ноги, і за неймовірною випадковістю потрапив прямо до суперника. Я хотів зробити винос по бровці, подалі, але, на жаль, не пощастило", – поділився Шовковський в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Словенія здобула перемогу в першому поєдинку плей-офф через помилку Шовковського (2:1), а в Києві втримала нічию та поїхала на Євро-2000.

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