"Я не думаю, что мы будем в первый год соревноваться за еврокубки. Нам нужно закрепиться в УПЛ. Если бы мы частично усилились легионерами, тогда я мог бы это говорить, а так...

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Просто многие ребята не играли в УПЛ, но мы в них верим. Они амбициозны, чувствуют наше отношение к ним, а мы – к нам", – цитирует Красникова Футбол 1/2/3 .

Напомним, футбольная кампания 2022/23 в Украине должна стартовать в конце августа. Харьковчане по итогам недоигранного сезона Первой лиги повысились в классе и впервые после возрождения будут играть в элите.