Кто-то из представителей французского клуба точно станет чемпионом мира-2022. По словам катарца Нассера Аль-Хелаифи, в финале Мундиаля он поддержит сборную Франции с Килианом Мбаппе, но считает, что Лионель Месси тоже заслужил выиграть первый Кубок мира в своей карьере.

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"Я с нетерпением жду этого финала. Это большое удовольствие – посетить такой матч. Надеюсь, что Франция выиграет чемпионат мира, но Аргентина с Лионелем Месси тоже провели хороший турнир.

Если бы я мог, то отдал бы трофей им обоим – Лионелю Месси и Килиану Мбаппе", – цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

Поединок Аргентина – Франция стартует уже в 17:00. Третье место на чемпионате мира заняла Хорватия, которая в матче за бронзу обыграла Марокко 2:1.

Аргентина – Франция: анонс финала ЧМ-2022