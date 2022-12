Чемпионат мира 2022, финал

18 декабря, 17:00, г. Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Вот мы и дождались финала чемпионата мира-2022. Мундиаль в Катаре войдет в историю как один из самых скандальных и позорных, если говорить о нем, как о явлении. Все началось еще 12 лет назад, когда шейхи добились поддержки Франции и Мишеля Платини методом приобретения ПСЖ, создания спортивного телеканала и предоставления должности в престижной компании сыну президента УЕФА. В последующие 10 лет обсуждались проблемы с правами людей в стране и значительная смертность на строительстве объектов под ЧМ-2022.

Все это время Катар оказывал поддержку исламистам в регионе и не чурался договариваться с ИГИЛ, выплачивая террористам деньги. Прямо перед турниром шейхи еще и запретили продавать пиво, наплевав на контракты ФИФА. Джанни Инфантино со своими приспешниками, в свою очередь, поддерживал местные власти в желании не допустить политических высказываний, защитил Иран на Мундиале и выступал за идею проведения ЧМ в Северной Корее – зато проигнорировал все украинские просьбы и не предоставил Владимиру Зеленскому слово перед финалом.

В истории чемпионатов мира были и более "зашкварные" турниры. В компании ЧМ-1978 в Аргентине или ЧМ-1934 в Италии нынешний Катар кажется либеральным раем с честными правилами – что лишь подтверждает отсутствие морали и низость ФИФА. Возможно, в эпоху открытой информации, медийных империй и битвы за Суперлигу что-то наконец-то и изменится, однако прямо сейчас важно не забывать всю паршивость ЧМ-2022 как явления в целом.

Впрочем, чисто в спортивном плане турнир удался. Он точно оказался интереснее двух предыдущих Мундиалей (особенно выгодно выделяясь на фоне российской скукотищи). Подробно обсуждать все сенсации, драмы и "изюминки" мы здесь не станем, сосредоточившись на красивой афише в финале. Аргентина vs Франция, Месси vs Мбаппе, Месси vs Диего, прагматизм vs романтизм, эффектный камбэк Лео после 2015-го vs второе подряд чемпионство мира для "Ле Бле"... И это мы еще о тактике не говорили.

Аргентина – Франция: история противостояния

Сборные Аргентины и Франции встречались 13 раз, но большая часть поединков пришлась на различные "товарняки". Важных матчей было только три. На дебютном ЧМ-1930 "альбиселесте" минимально победили "гальских петухов", а в 1/8 финала ЧМ-2018 "Ле Бле" перестреляли латиноамериканцев со счетом 4:3 – Павар тогда забил лучший гол Мундиаля, а его команда торжествовала на турнире.

Между этими матчами расположился матч на аргентинском ЧМ-1978, который в итоге выиграли хозяева. О нем ходят мифы. Мол, французы уступили (1:2) ради того, чтобы хунта выпустила нескольких их соотечественников из местных тюрем.

Кроме того, аргентинцы перед игрой якобы употребляли амфетамин, а потом договорились с ФИФА, чтобы скрыть допинг. Вопросы вызвал и пенальти, который заработали "альбиселесте". Это запомнили больше, чем конфликт Платини с Идальго или интересные особенности сборной Сесара Менотти.

В 2022 году обе сборные встречаются, имея хорошую репутацию. Аргентинцы, правда, отметились скандалами по ходу и после поединка с Нидерландами, но это были чисто игровые эмоции.

Сильные и слабые качества Аргентины: Месси – гений и бог, топовая оборона, вопросы по позиционной атаке

Нынешняя сборная Аргентины крутится вокруг Месси. Лионель Скалони после своего назначения главным тренером "альбиселесте" построил футбол таким образом, чтобы максимизировать пользу от сильных качеств капитана. Его освобождают от черновой работы и позволяют работать "свободным художником", однако в основном Месси действует в глубине ближе к правому краю.

Лео еще с начала прошлого года остается лучшим глубинным плеймейкером Европы на клубном уровне, причем с колоссальным отрывом. При этом в бомбардирском плане "блоха" тоже остается в топе.

Вертикальная ось – средний показатель ожидаемых ассистов, горизонтальная - средний показатель ожидаемых голов без учета пенальти

На ЧМ-2022 магия Месси вышла на какие-то нереальные высоты. Лионель поучаствовал в 43 атаках Аргентины с ударами – он провел 19 выстрелов, отдал 14 ключевых передач и поучаствовал в 10 комбинациях перед созданным моментом. По доле привлечений к ударным атакам лидер "альбиселесте" является лучшим футболистом в истории Мундиалей (56,3% от всей команды).

Лучшие игроки ЧМ, начиная с 1966 года, по количеству созданных ударов. Горизонтальная ось – количество созданных ударов, вертикальная ось – процент созданных ударов от всех ударов команды

Месси творит магию, а также постоянно подсказывает партнерам, как действовать на поле – и это приносит голы. Тем не менее, полноправным соавтором успеха Аргентины является и Лионель Скалони. Он не просто интегрировал дисбалансного игрока в тактическую модель, но и сделал это практически без потери в качестве.

Если нужно обороняться, то "альбиселесте" просто перестраиваются не схему с 5-3-1-1 или строят в середине поля компактный блок – Месси при таких условиях просто не нужен защите, что позволяет гению сохранять силы.

Аргентина в принципе защищается качественно. Подопечные Лионеля Скалони входят в топ-3 сборных на турнире по показателю разрешенной угрозы собственным воротам, причем разбивка по зонам демонстрирует стабильность на всех участках поля.

Штрафной Аргентины находится в верхней части карты поля. Синие квадраты показывают, что из этих зон было мало острых продвижений

Грамотно перестраиваясь, Аргентина способна остановить любого соперника. В контексте противостояния против Франции особенно важным кажется опыт матча с Нидерландами – у "оранье" также были быстрые и опасные фланги. В схеме с тройкой центрбеков "альбиселесте" закрыли и Дюмфриса, и Блинда с Де Йонгом.

Проблемы Аргентины кроются во все той же зависимости от Месси, но более важной является нестабильность позиционного наступления. Нельзя сказать, что в нем все плохо, но проблемы со вскрытием крепкой обороны возникали регулярно – с теми же хорватами до случайного гола команда ничего не создала. Вообще, начиная с четвертьфинала, у "альбиселесте" наметилась тенденция к отказу от затяжных владений на чужой половине поля, а на отдельных отрезках доходило и до отказа от контроля мяча вообще.

Словом, Аргентина не менее прагматична, чем Франция. Лионель Скалони максимально эксплуатирует талант Месси и грамотно защищается, а выбор схемы не связан с какой-то идейной плоскостью. Ее выбирают в зависимости от задач на игру.

Сильные качества Франции: лучшее нападение ЧМ-2022, умница Гризманн и дисбаланс на левом фланге

Франция подходит к финалу в статусе самой мощной атаки катарского Мундиаля. Подопечные Дидье Дешама забили 13 голов, а по показателю созданной угрозы воротам соперника "Ле Бле" уступают только Германии. Гризманн и Тео Эрнандес являются лучшими футболистами по показателю созданной угрозы через пас, а Мбаппе лидирует по вовлеченности в ударные атаки – он даже опережает Месси.

Атакующая мощь французов основывается не только на ярком перформансе звезд. "Гальские петухи" круто сбалансированы в тактическом плане. На левом фланге разрывает скоростная связка Мбаппе и Тео Эрнандеса, через которую в основном и вскрывают оборону соперника. Этот край часто перегружается Гризманном, что открывает пространство для Дембеле справа.

Для него создаются изоляции под игру 1-в-1. При этом движение Усмана прочитать трудно (одинаково эффективен на смещениях в центр и при кроссах), а его эффективность чрезвычайно высока. Вингер лидирует в сборной по количеству спринтов и является одним из лучших по созданной угрозе. К тому же, он достаточно дисциплинированно помогает при обороне.

Стоит отметить и классную работу Чуамени. Благодаря высокой мобильности и технике Орельена очень трудно запрессинговать, а сам он прекрасно протаскивает мяч между линиями сквозь центральную ось. Также важно не забывать о прекрасных перемещениях Жиру. Впрочем, главной "изюминкой" Франции является Гризманн, который объективно должен был бы получить статус лучшего футболиста ЧМ-2022.

Его получит Месси или Мбаппе, однако особенности обоих раскрываются из-за освобождения от черновой работы. Антуан же склеивает всю игру "Ле Бле". Он покрывает практически всю плоскость поля, перегружая зоны и создавая каналы для передач между линиями.

При переходе же на оборонительную модель "маленький принц" работает в роли опорника, а иногда ему приходится подчищать и за защитниками. Во многом, именно из-за сопротивления Гризманна марокканцы так и не забили гол в полуфинале.

Наиболее опасен Гриззи, конечно же, на чужой половине. Антуан является лучшим футболистом чемпионата мира-2022 по числу созданных моментов (21), лидируя по ожидаемым ассистам (3,54 xA) и ожидаемым ассистам без учета стандартов (2,16 xA). У него 16 привлечений к ударным комбинациям. Показательно, что в четвертьфинале против Англии он отдал две голевые передачи – одну низом с правого фланга, другую верхом с левого.

Карта зон, в которых Гризманн ассистировал, создавал моменты или куда отдавал передачи

И вся эта красота рискует сгореть в финале синим пламенем, ведь у Франции есть несколько уязвимостей. Первая и главная находится на магическом левом фланге, откуда приходит вся острота на ворота Льориса. Англия и Марокко легко вскрывали эту зону, пользуясь дисбалансом – Мбаппе всегда находится в высокой позиции и не помогает обороне, а Тео Эрнандес плох при работе в защите.

Слабость ярко подсвечена на карте созданных соперником угроз, пришедших из владения на конкретных участках поля.

Ворота Франции справа

Центрхавы не успевают подстраховать сразу двух футболистов, а Гризманну в таких ситуациях приходится падать слишком глубоко для десятки. В итоге это выливается даже в потерю контроля над ходом игры – а сегодня на фланге Мбаппе будет работать Месси!

Другая проблема кроется в не очень качественной обороне сборной Франции в целом. И Австралия, и Тунис, и Дания, и марокканцы с англичанами создавали очень хорошие моменты – причем иногда их было даже много. Только в полуфинале подопечные Дидье Дешама смогли обойтись без голов, но "атласским львам" просто не повезло. Больше всего обидно для "Ле Бле", команда все равно не впечатляет ни при обороне с игры, ни при стандартах.

У Франции есть план, как нивелировать проблемы с левым флангом. По ходу полуфинального поединка коуч "гальских петухов" перешел на схему 4-5-1 с Мбаппе в центре нападения и Тюрамом на фланге. Маркус дисциплинированно садился в защиту, да еще и в контратаках помогал Килиану. Впрочем, это не единственный вариант действий в финале.

Тактические сценарии Франции на финал

У Франции есть два сценария игры на матч в Лусаиле. Первый отталкивается от сильных качеств "Ле Бле" и выглядит очень веселым – действующие чемпионы мира продолжат эксплуатировать скорость Мбаппе и Тео Эрнандеса, или же будут перегружать левый фланг с резким переводом мяча на правый. В теории, там должен оставаться Дембеле, который будет работать с Акуньей / Тальяфико 1-в-1.

Другой вариант – парковочный. "Гальские петухи" могут просто отдать мяч и обороняться в блоке 4-5-1. Команда чрезвычайно сильна на контратаках, и очень часто по ходу турнира она именно так и действовала. Проблема заключается в том, что при схеме 4-2-3-1 Франция слишком раскрывается – а при 4-5-1 с Мбаппе в центре последнему может не хватить поддержки на чужой половине.

В конце концов, существует радикальная идея с переходом на тройку центральных защитников, причем левый из них будет активно выдвигаться вперед. В опорной же зоне можно поставить "ромб" с тройкой центрхавов и Гризманном на острие, а в атаке будет место сразу двум нападающим (один из них дорабатывал бы в обороне, как Тюрам или Жиру). Это помогло бы прикрыть Месси (в теории), но нивелировало бы гибкость Франции – придется отказаться от Дембеле.

В такой модели Франция еще не играла, поэтому подобный сценарий маловероятен. Да и вообще все будет зависеть от кадровой ситуации – а она у Дидье Дешама очень непростая. Известно, что тренер из-за повреждения Жиру наигрывал схему с тремя нападающими в составе Дембеле, Мбаппе и Тюрама. Возможно, это повлечет за собой и переход на 3-4-3 с Тюрамом в обороне при игре без мяча.

Тактические сценарии Аргентины на финал

Что касается плана аргентинцев, то здесь схема решающего значения не будет иметь. При любых условиях Месси будет освобожден от черновой работы, а центральные хавбеки надежно его прикроют. Более интересно, в какой манере сыграют подопечные Лионеля Скалони.

По ходу чемпионата мира-2022 "альбиселесте" отошли от ультимативного владения под 70%. Ближе к концу турнира они начали практиковать работу вторым номером. На своей половине команда еще старается сохранять мяч, однако затяжные перепасовки за центральным кругом уже стали редкостью. Подобный сценарий кажется очень привлекательным в контексте противостояния сборной Франции – у "Ле Бле" самая мощная атака, но у аргентинцев лучшая оборона.

Проблема заключается в том, что максимальная польза от действий Месси раскрывается в условиях активной работы с мячом. Лео, конечно же, остается чрезвычайно опасным при любом рисунке игры, однако мяч ему нужен всегда – и его надо доставлять более-менее стабильно. По ходу поединка с Нидерландами это удавалось. Нам кажется, что Лионель Скалони будет отталкиваться от плана на тот матч.

Словом, обоим тренерами в этом матче крайне важно найти баланс между реализацией своих плюсов и нивелированием плюсов соперника. Трудно поверить, что Аргентина и Франция рискнут сыграть агрессивно в финале. Более вероятным кажется осторожный футбол с минимальным количеством моментов – возможно, Мбаппе и Месси мы сегодня и не заметим.

Кадровая ситуация

Как уже говорилось выше, очень многое в сегодняшнем матче будет зависеть от наполнения лазарета. У сборной Аргентины с этим полный порядок – под вопросом только участие Папу Гомеса, которому в нынешней модели игры трудно найти место.

Интриг по составу почти нет, за исключением позиции левого фулбека. Акунья физически крепче и доказал готовность сдерживать быстрого латераля в четвертьфинале, но Тальяфико еще быстрее.

Во Франции ситуация намного сложнее. Жиру испытал проблемы с коленом и рискует не выйти на матч с Аргентиной с первых минут. Из-за повреждений не тренировались Чуамени и Тео Эрнандес, а Коман так и не успел восстановиться.

Кроме того, перед финалом ЧМ-2022 несколько игроков слегли с вирусом, однако ситуация будто бы улучшается – Рабйо, Варан, Конате, Упамекано и Чуамени снова тренируются. Вопрос только в их готовности к выходу в основе. Французские СМИ сообщают, что Варан перенес простуду нормально, а вот по Конате решение будут принимать в день игры.

Ориентировочные составы на матч Аргентина – Франция

Аргентина: Э. Мартинес – Ромеро, Отаменди, Лисандро Мартинес – Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Акунья – Альварес, Месси

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Чуамени, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Тюрам – Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры не видят фаворита в этой паре. Некоторые конторы ставят практически идентичные коэффициенты на победу Аргентины или Франции. С ними можно согласиться, ведь действительно трудно что-то прогнозировать до стартового свистка. Это бой тяжеловесов, в котором все способен решить один удар. Кому, как не Месси, знать об этом?

Ожидать большого количества голов не стоит. Слишком уж мощные эти сборные и слишком много перестраховок сделают тренеры в этой встрече. Ставки критически высоки. Тем не менее, мы сделаем наглость и поставим на победу сборной Аргентины. Почему?

Потому что в обороне у "Ле Бле" есть ощутимые уязвимости. Любые перестановки, которыми Дидье Дешам попытается нивелировать их, приведут к частичной потере потенциала в атаке – если не в кадровом плане, то в тактическом. "Гальские петухи" слишком долго играли в одном русле, чтобы взять и безболезненно перестроиться на что-то новое в финале.

В режиме обороны Франция не понравилась ни против Англии, ни против Марокко. Оба матча должны были завершиться овертаймами, но разница в классе позволяла проходить дальше. Впрочем, в глаза бросается невыразительность каждого следующего поединка плей-офф на ЧМ-2022 – проблемы были даже с Польшей, с Англией "Ле Бле" показали еще меньше, а с Марокко вообще пришлось парковаться. К этому следует добавить проблемы с составом перед финальным матчем.

Аргентинцы же подходят к встрече в полной готовности. Что особенно важно, у "альбиселесте" лучшая оборона на турнире. Также стоит отметить, что по ходу Мундиаля команда не только прогрессировала, но и менялась тактически, постоянно добавляя в гибкости и возможностях.

Если Францию склеивает Гризманн, то сборная Аргентины спаяна в единый кулак (пусть им вокруг Месси). Она выглядит целостно на поле и не теряет своих характеристик вне его. Подопечные Лионеля Скалони чрезвычайно заряжены и организованы, в то время как футбол "Ле Бле" представляет собой сложный танец индивидуальностей, который очень трудно сбалансировать. Шаг вправо, шаг влево – и система Дидье Дешама рискует посыпаться.

Это не значит, что аргентинцам будет легко. Можно не сомневаться, что лучшая атака катарского Мундиаля добавит не один седой волос на голове латиноамериканцев, однако в целом команды равны. Тем не менее, учитывая вышеупомянутые факторы, "альбиселесте" кажутся немного равными.