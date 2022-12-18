Ее зовут Моника Домина, но для Лионеля Месси она – миссис Мони. Это первая учительница будущего 7-кратного обладателя "Золотого мяча". За считанные часы до финала чемпионата мира в Катаре она написала трогательное письмо своему самому известному ученику, которого не видела еще с начальной школы.

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"Привет, Месси. Благодарю Бога за то, что я – твой учитель. Спасибо тебе за то, что ты – мой ученик. Благодарю тебя за то, что ты такой, какой ты есть. Никогда не меняйся. Ты – простой, скромный, отличный, простой человек, друг.

Спасибо, что позволил мне почувствовать гордость – быть частью твоей жизни. Извини за мои требования. Спасибо, что подарил нам большое счастье в эти сложные времена неудач, потому что ты знал, как привести свою команду туда, где она сейчас. Видеть тебя счастливым – это и мое счастье.

Благодарю тебя за твою славу. Я хотела бы обнять тебя, чтобы проснуться от этого сна, что я была твоим учителем. Ты уже сделал нас счастливыми. Удачи. Мы любим тебя", – говорится в письме Лионелю Месси.

"До сих пор не могу поверить, что именно я научила Месси читать и писать. Просто прогуливаясь по его району здесь, в Росарио, я бы очень хотела его увидеть. Надеюсь, мое письмо дойдет до Месси. Я хочу увидеть его, потому что у меня есть проблемы с сердцем, перед смертью я хотела бы обнять Месси.

У меня есть двоюродный брат, который всегда звонит мне, когда Лео приезжает в Росарио. Он спрашивает, хочу ли я подойти к двери дома, чтобы поздороваться, но мне стыдно. Но теперь, если он приедет, я пойду к нему и надеюсь, что Месси сможет выйти, чтобы поздороваться со мной", – цитирует Монику Домину Ole.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится сегодня, 18 декабря, в 17.00. Ранее 35-летний Лео Месси заявлял, что для него это будет последний матч на чемпионатах мира.

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