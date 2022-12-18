Хтось із представників французького клубу точно стане чемпіоном світу-2022. За словами катарця Нассера Аль-Хелаїфі, у фіналі Мундіалю він підтримає збірну Франції з Кіліаном Мбаппе, але вважає, що Ліонель Мессі теж заслужив виграти перший Кубок світу у своїй кар'єрі.

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"Я з нетерпінням чекаю цього фіналу. Це велике задоволення – відвідати такий матч. Сподіваюся, що Франція виграє чемпіонат світу, але Аргентина із Ліонелем Мессі також провели хороший турнір.

Якби я міг, то віддав би трофей їм обом – Ліонелю Мессі та Кіліану Мбаппе", – цитує Аль-Хелаїфі L'Equipe.

Поєдинок Аргентина – Франція стартує вже о 17:00. Третє місце на чемпіонаті світу посіла Хорватія, яка у матчі за бронзу обіграла Марокко 2:1.

Аргентина – Франція: анонс фіналу ЧС-2022