Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко все еще пытался достучаться до оккупантов.

"Волею судьбы на днях поговорил с одним из бывших российских футболистов о войне. Еще раз убедился, насколько промыты мозги людей.

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Никакого критического мышления, абсолютное поклонение царю и власти, и самое страшное – отсутсвие эмпатии и жалости к мирным жителям. Кошмар", – поделился Левченко в Twitter.

Напомним, на заре карьеры хавбек провел полгода в структуре московского ЦСКА, а в сезоне 2009/2010 защищал цвета раменского Сатурна.

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