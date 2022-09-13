"Еще раз убедился, насколько промыты мозги людей": Левченко – об опыте общения с российским футболистом
Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко все еще пытался достучаться до оккупантов.
"Волею судьбы на днях поговорил с одним из бывших российских футболистов о войне. Еще раз убедился, насколько промыты мозги людей.
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Никакого критического мышления, абсолютное поклонение царю и власти, и самое страшное – отсутсвие эмпатии и жалости к мирным жителям. Кошмар", – поделился Левченко в Twitter.
Напомним, на заре карьеры хавбек провел полгода в структуре московского ЦСКА, а в сезоне 2009/2010 защищал цвета раменского Сатурна.
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