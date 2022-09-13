Колишній хавбек збірної України Євген Левченко все ще намагався достукатися до окупантів.

"Волею долі днями поговорив із одним із колишніх російських футболістів про війну. Ще раз переконався, наскільки промиті мізки у людей.

"Скільки коштує совість? Ви підтримуєте вбивства, насилля та терор", – Пятов шокований рішенням Боснії зіграти з Росією

Жодного критичного мислення, абсолютне поклоніння царю і владі і найстрашніше – відсутність емпатії та жалю до мирних жителів. Жах", – поділився Левченко у Twitter.

Нагадаємо, на зорі кар'єри хавбек провів півроку у структурі московського ЦСКА, а в сезоні 2009/2010 захищав кольори раменського Сатурна.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках