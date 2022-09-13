"Ще раз переконався, наскільки промиті мізки у людей": Левченко – про досвід спілкування з російським футболістом
Колишній хавбек збірної України Євген Левченко все ще намагався достукатися до окупантів.
"Волею долі днями поговорив із одним із колишніх російських футболістів про війну. Ще раз переконався, наскільки промиті мізки у людей.
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Жодного критичного мислення, абсолютне поклоніння царю і владі і найстрашніше – відсутність емпатії та жалю до мирних жителів. Жах", – поділився Левченко у Twitter.
Нагадаємо, на зорі кар'єри хавбек провів півроку у структурі московського ЦСКА, а в сезоні 2009/2010 захищав кольори раменського Сатурна.
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