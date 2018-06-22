Египет – Уругвай – 0:1 – видео гола

Сборная Уругвая в матче 1-го тура группы А чемпионата мира 2018 против Египта забила единственный гол в матче. Вашему вниманию видео забитого мяча.

В стартовом для команд матче на ЧМ-2018 Египет – Уругвай номинальные гости открыли счет. На 90-й минуте гол забил Хименес.

Уругвай дожал Египет без Салаха в матче 1 тура ЧМ-2018

Гола Хименеса хватило для минимальной победы, Египет не имел времени, чтобы восстановить статус-кво.

Отметим, что участие в матче не принял лидер египтян Мохамед Салах, поэтому его команда делала ставку на оборону. Команде Купера почти удалось сохранить ворота в неприкосновенности, однако потеря концентрации на последних минутах матча стоила Египту ничьей.

Уругвай благодаря победе после 1 тура занимает 2 строчку таблицы группы А. Египет находится на 3 месте. Следующим соперником для Уругвая станет Россия, которая накануне разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Обзор матча: Видео удалено по просьбе правообладателя