ЧС-2018 Єгипет – Уругвай: Суарес конфузився, Салах страждав, все вирішила класика

Уругвай дотиснув Єгипет у матчі 1 туру Чемпіонату світу 2018 у групі A. Рахунок і детальний звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Матч Єгипет – Уругвай стартував о 15:00 за київським часом. Напередодні у цій же групі господарі Чемпіонату світу познущались над одним з головних аутсайдерів. Росія забила Саудівській Аравії 5 голів. Уругвай переміг Єгипет, якому не вистачало Салаха, який ледь відновився від травми. Єдиний гол забив захисник Атлетіко Хосе Хіменес.

Єгипет – Уругвай – відео гола

Перший удар у матчі задав Едінсон Кавані на 11-й хвилині. Форвард ПСЖ взяв гру на себе, пройшов повз 3-х суперників і несильно пробив у воротаря. Єгиптяни непогано пресингували біля уругвайських воріт і свій дебютний удар здійснили на 12-й – це було ще слабше. Всередині першого тайму Кавані, перекинувши суперника класним фінтом, але від шедевру вберегла голова єгипетського захисника. Суарес двічі міг забити з меж штрафного, однак м'яч зривався з ноги. У другому моменті Луїс пробив так, що хтось міг угледіти гол, але зовнішня сітка виявилась не дірявою.

На самісінькому старті другої половини Суарес обігрався з Кавані, вибіг віч-на-віч, але пробив у воротаря Ель-Шенаві. Команди намагались не відсиджуватись у захисті, але море помилок у передачах заважало появі моментів і навіть ударів. Так, єгиптяни в кількох контратаках небезпечно підходили до воріт. На 72-й команда Купера і прицільного удару завдала. А не пройшло й хвилини, як Суарес запоров черговий мегамомент. Після чергового диво-пасу Кавані замість удару форвард Барси хотів завести м'яч у ворота і наштовхнувся на голкіпера.

Наприкінці матчу Уругвай став частіше обрізатись в центрі поля, а Єгипет наполегливіше атакувати. Було дуже дивно, але навіть без Салаха (не ризикнули випускати на бійців Годіна і Хіменеса?) "фараони" не соромились масово, з натхненням і розумом (браво, містер Купер!) йти вперед. Однак клас Суареса і Кавані ніхто не скасовував. На 83-й вони помінялись місця, але нападник ПСЖ також не зміг прошити Ель-Шенаві класним ударом з льоту. Згодом Кавані зі штрафного поцілив у стійку, а Хосе Хіменес на 90-й забив класичний уругвайський гол зі стандарту головою. Дотиснули!

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Луїс Суарес використав увесь запас нефарту?

Форвард Барселони мазав, пробивав у воротаря і загравався. Насправді Уругвай міг би здобути комфортну перемогу без таких нервів, якби Суарес мав трохи холоднішу голову на плечах. Нічого, зате він непогано грав, підіграючи Кавані. Є таке відчуття, що Луїс ще себе покаже на турнірі. Інколи це добре, коли тобі так не щастить – в інших матчах вертається. Тремти, Росіє!

Єгипет – Уругвай: Салах так і не вийшов

Без Салаха цікаво, але сухо

Цей Єгипет – чисто авторська команда. Ектор Купер видресирував своїх "фараонів" на повну програму. Вони знають, куди бігти, де створювати чисельну більшість, як пресингувати і завдати проблем фавориту. Єдина біда – клас при завершенні атак і жах останніх хвилин. У фіналі вже не перший матч за останні місяці єгиптяни ніби про все забувають і починають притискатись до стінки. А там, як на зло, їх чекає розстріл. Мохамед Салах навіть на лаві запасних був одним з тих, хто ледь не викрав нинішнє шоу, але в підсумку так і не вийшов на поле і був змушений страждати на лавці.

Стара добра класика

Уругвай показав своє обличчя, анітрохи не здивувавши. Суперклас Кавані та Суареса, проти якого навіть вихід Салах міг би не допомогти. Надійні солдати-оборонці Годін та Хіменес у центрі. Провальна місцями середня лінія, яка є найслабшою ланкою команди Табареса. І переможний гол зі старого доброго стандарту. Штрафні та кутові – це просто класична смертельна зброя Уругваю, яка може довести його дуже далеко.

Єгипет – Уругвай: Хосе Хіменес забив переможний гол

Цікаві факти

Оскар Табарес повторив історичний рекорд бразильських тренерів Загало та Перрейри. Між першим і наступним матчем цих фахівців на чемпіонатах світу минуло 28 років.

Уругвай зняв своє прокляття. Команда не вигравала свої перші матчі на Чемпіонаті світу 6 разів поспіль. Остання перемога трапилась 48 років тому (2:0 проти Ізраїлю).

Єгипет зіграв свій 5 матч на чемпіонатах світу і ще ніколи не перемагав. Тільки Гондурас (9), Сальвадор, Болівія і Нова Зеландія (по 6) мають гірші серії.

ЧС-2018. Група A, 1 тур

Єгипет – Уругвай – 0:1

Гол: Хосе Хіменес, 90