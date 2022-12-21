Загалом на катарському Мундіалі забили 172 голи. Це новий рекорд чемпіонатів світу. Раніше лідерами були турніри 1998 та 2014 роках, де забивали по 171 м'ячу. ФІФА пропонує обрати найкращий гол ЧС-2022. Проголосувати можна тут. Зауважимо, що лише бразилець Рішарлісон має подвійні шанси на перемогу.

Мессі та Мбаппе за крок до рекорду, Італія домінує, Вест Хем на рівні Баварії – найкращі бомбардири фіналів ЧС у клубах

Номінанти на звання автора найкращого гола ЧС-2022:

Салем Аль-Давсарі (Саудівська Аравія) – Аргентині, 1 тур групового етапу

Рішарлісон (Бразилія) – Сербії, 1 тур групового етапу; Південній Кореї в 1/8 фіналу

Коді Гакпо (Нідерланди) – Еквадору 2 тур групового етапу

Енцо Фернандес (Аргентина) – Мексиці 2 тур групового етапу

Венсан Абубакар (Камерун) – Сербії 2 тур групового етапу

Луїс Чавес (Мексика) – Саудівській Аравії 3 тур групового етапу

Кіліан Мбаппе (Франція) – Польщі в 1/8 фіналу

Син Хо Пек (Південна Корея) – Бразилії в 1/8 фіналу

Неймар (Бразилія) – Хорватії в 1/4 фіналу.