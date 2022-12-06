Александер Блессин, который в начале года сменил украинца в статусе главного тренера Дженоа, уволен со своей должности. Исполняющим обязанности наставника назначен Альберто Джилардино, информирует официальный сайт Дженоа.

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"Грифоны" занимают 5 место в Серии B, отставая от лидера на 9 очков. Команда не могла выиграть в 5-ти последних матчах, что и стало поводом для смены тренера.

Джилардино в свое время выступал с Андреем Шевченко в Милане. Также поиграл за Верону, Парму, Фиорентину и ряд других клубов. В составе сборной Италии нападающий сыграл 57 матчей, забил 19 голов и выиграл чемпионат мира-2006.

Тренерская карьера 46-летнего Альберто Джилардино ограничивается работой в Про Верчелли, Сиене и молодежке Дженоа. Последнюю он возглавил летом.

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