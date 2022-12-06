"Грифони", яких раніше очолював Андрій Шевченко, знову змінили головного тренера.

Александер Блессін, який на початку року змінив українця у статусі головного тренера Дженоа, звільнений зі своєї посади. Виконувачем обов'язків наставника призначений Альберто Джилардіно, інформує офіційний сайт Дженоа.

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"Грифони" посідають 5 місце у Серії B, відстаючи від лідера на 9 очок. Команда не могла виграти у 5-ти останніх матчах, що і стало приводом для зміни тренера.

Джилардіно свого часу виступав з Андрієм Шевченком у Мілані. Також пограв за Верону, Парму, Фіорентину і низку інших клубів. У складі збірної Італії нападник зіграв 57 матчів, забив 19 голів і виграв чемпіонат світу-2006.

Тренерська кар'єра 46-річного Альберто Джилардіно обмежується роботою в Про Верчеллі, Сієні та молодіжці Дженоа. Останню він очолив улітку.

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