Журналист Игорь Цыганык имел личный разговор с Андреем Шевченко, который пролил дополнительный свет на его увольнение с Дженоа всего через 2 месяца после назначения.

"Мы с Шевченко много говорили по поводу Дженоа. Он мне рассказал историю, которая для него была очень критичной. Поделюсь эксклюзивом, который на камеру не попал.

"Предлагал взять тренера с яйцами": экс-президент Дженоа уничтожил новых владельцев за выбор коучей – среди них Шевченко

Когда он согласился принять Дженоа, у него было одно условие, чтобы спортивным директором был Вальтер Сабатини. Шевченко договорился с ним, это очень известный деятель, в Роме работал. Но владельцы Дженоа отказались от услуг Сабатини. Это была проблема для Шевченко. Они взяли другого человека, не итальянца. Шевченко хотел, чтобы рядом с ним работал итальянец, хорошо знающий итальянский рынок и может помочь избежать вылета.

Сабатини согласился, но руководство не подписало с ним контракт уже когда Шевченко работал тренером, хотя ему это было обещано. И Сабатини начал работать с Салернитаной. Команды, которые были примерно в одних условиях, сейчас в совершенно разных местах. Дженоа вылетает, а Салернитана имеет все шансы остаться. Именно отказ от Сабатини был главной причиной того, что Шевченко не захотел дальше работать в Дженоа. В какой-то момент он понял, что особых перспектив там не будет", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Шевченко став жертвою змови: із Дженоа його витіснив "сірий кардинал" – хто він такий?