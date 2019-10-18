Двое звезд ПСЖ восстановились после травм

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился радостной вестью из лазарета команды накануне матча 10-го тура Лиги 1 против Ниццы.

ПСЖ сможет рассчитывать на нападающих Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани в сегодняшнем матче против Ниццы, которые попали в заявку команды на игру.

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Напомним, Мбаппе был вынужден пропустить прошлый матч национального чемпионата с Анже (4:0), а также не отправился в расположение национальной сборной Франции. Кавани не выходил на поле в футболке ПСЖ с августа.

К слову, не смогут из-за повреждения сыграть полузащитник Идрисса Гуйе и Неймар, который выбыл на месяц из-за травмы бедра. Матч Ницца – ПСЖ состоится сегодня, 18 октября, начало в 21:45.

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