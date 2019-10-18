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Двое звезд ПСЖ восстановились после травм

09:31 44 Читати українською
Двое звезд ПСЖ восстановились после травм
Кавани и Мбаппе / Eurosport

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился радостной вестью из лазарета команды накануне матча 10-го тура Лиги 1 против Ниццы.

 

ПСЖ сможет рассчитывать на нападающих Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани в сегодняшнем матче против Ниццы, которые попали в заявку команды на игру.

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Напомним, Мбаппе был вынужден пропустить прошлый матч национального чемпионата с Анже (4:0), а также не отправился в расположение национальной сборной Франции. Кавани не выходил на поле в футболке ПСЖ с августа.

К слову, не смогут из-за повреждения сыграть полузащитник Идрисса Гуйе и Неймар, который выбыл на месяц из-за травмы бедра. Матч Ницца – ПСЖ состоится сегодня, 18 октября, начало в 21:45.

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Теги
Ницца - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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