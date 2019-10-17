ПСЖ потерял Гуйе на матч Лиги чемпионов

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Идрисса Гуйе из-за повреждения не поможет команде в ближайших матчах.

Сенегалец из-за травмы вылетел на 10 дней, сообщает официальный сайт клуба.

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Гуйе почувствовал дискомфорт в игре за сборную. Обследование выявило у опытного хавбека повреждение задней поверхности бедра. Теперь центрхав не поможет ПСЖ минимум в двух ближайших поединках – против Ниццы в Лиге 1 (18 октября) и бельгийского Брюгге в ЛЧ (22 октября).

В сезоне 2019/20 Идрисса Гуйе провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Летом он перебрался на Парк де Пренс из Эвертона за 30 млн евро.

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