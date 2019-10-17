ПСЖ потерял Гуйе на матч Лиги чемпионов

Сборная Украины — 18:00 402
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"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложі
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Суркис – об инциденте с Павелко: Ничего не комментирую, со мной все хорошоСборная Украины — 16:47 432
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"Подошли несколько человек и попросили поговорить с Суркисом": в УАФ прокомментировали слухи о драке на НСК ОлимпийскийСборная Украины — 16:20 537
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Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда ДинамоЕвро-2020 — 16:07 708
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Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для ШевченкаСергій Тищенко — 15:30 3643