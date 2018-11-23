Два украинца попали в символическую сборную дивизиона В Лиги наций по версии Who Scored

Сразу два игрока сборной Украины оказались среди лучших в дивизионе В Лиги наций.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов и хавбек "сине-желтых" Марлос попали в символическую сборную группового раунда дивизиона В Лиги наций по версии известного статистического портала Who Scored.

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Средний балл Пятова в матчах турнира – 7,11, Марлоса – 7, 63. Также стоит обратить внимание на присутствие в этой символической сборной боснийского защитника Тони Шунича, который 2 года провел в луганской Заре.

Напомним, что команда Андрея Шевченко выиграла свою группу Лиги наций и получила право подняться в дивизион А.

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