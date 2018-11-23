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Два українці потрапили у символічну збірну дивізіону В Ліги націй за версією Who Scored

20:33 291 Читать на русском
Два українці потрапили у символічну збірну дивізіону В Ліги націй за версією Who Scored
Марлос / фото: ФФУ

Відразу два гравці збірної України потрапили в когорту найкращих у дивізіоні В Ліги націй.

Голкіпер збірної України Андрій Пятов і хавбек "синьо-жовтих" Марлос потрапили в символічну збірну групового раунду дивізіону В Ліги націй за версією відомого статистичного порталу Who Scored.

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Середній бал Пятова в матчах турніру – 7,11, Марлоса – 7, 63. Також варто звернути увагу на присутність у цій символічній збірній боснійського захисника Тоні Шуніча, який 2 роки провів у луганській Зорі.

Нагадаємо, що команда Андрія Шевченка виграла свою групу Ліги націй та здобула право піднятися в дивізіон А.

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Теги
Ліга націй Андрій Пятов Андрій Пятов Марлос Марлос Україна Україна Збірна України Головне
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