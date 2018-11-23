Словакия – Украина: гол Коноплянки попал в топ-5 тура Лиги наций по версии УЕФА

УЕФА отметил гол Евгения Коноплянки в матче Лиги наций Словакия – Украина.

Гол Евгения Коноплянки в матче Словакия – Украина попал в топ-5 забитых мячей 5 тура Лиги наций по версии УЕФА, информирует официальный Twitter организации.

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Кроме украинца, в список попали Харис Сеферович (Швейцария), Тимо Вернер (Германия), Энис Бардхи (Македония) и Марсель Бюхель (Лихтенштейн).

Напомним, тот матч завершился разгромом "сине-желтых" со счетом 4:1, однако в итоге Украина стала победителем группы Лиги наций и следующий розыгрыш турнира проведет в элитном дивизионе А.

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