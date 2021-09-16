Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал об атмосфере в главной команде стране во время выступлений на чемпионате Европы летом.

"В нашем коллективе не было ложки дегтя. Если оглядываться назад, 55 дней пролетели, как неделя. Коллектив хороший, что-то новое каждый день. Чтобы понимало наше молодое поколение – это как детский лагерь, только со взрослыми дядями. Все понимали прекрасно, где мы есть, что это ради нашей безопасности.

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Я не играю ни в джокер, ни в Counter Strike. Поэтому сильно сдружился с Пятовым и Марлосом. Все расходились по интересам, собирались по 10 человек – не в том плане, что только десять общается друг с другом, а с другими нет.

Мне Сидорчук дал прочитать "1984" – очень тяжелая, прочитал ее. Сериалы смотрел, фильмы. Помню, что дважды пересмотрел фильм "Гнев" с Дензелом Вашингтоном, расплакался. 55 дней без секса? Интернет работает, VPN включил... Wi-Fi хороший (смеется – прим.)", – резюмировал Бущан в эфире программы Вацко Live.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала турнира, где потерпела разгромное поражение от Англии (0:4).

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