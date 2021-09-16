Голкіпер збірної України Георгій Бущан розповів про атмосферу у головній команді країні під час виступів на чемпіонаті Європи влітку.

"У нашому колективі не було ложки дьогтю. Якщо озиратися назад, 55 днів пролетіли, наче тиждень. Колектив хороший, щось нове кожен день. Щоб розуміло наше молодше покоління – це як дитячий табір, тільки з дорослими дядьками. Всі розуміли чудово, де ми є, що це заради нашої безпеки.

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Я не граю ні у джокер, ні у Counter Strike. Тому сильно здружився з П'ятовим і Марлосом. Всі розходилися по інтересах, гуртувалися по 10 людей – не в тому плані, що тільки десять спілкується один з одним, а з іншими ні.

Мені Сидорчук дав прочитати "1984" – дуже важка, прочитав її. Серіали дивився, фільми. Пам'ятаю, що двічі переглянув фільм "Гнів" з Дензелем Вашингтоном, розплакався. 55 днів без сексу? Інтернет працює, VPN включив... Wi-Fi хороший (сміється – прим.)", – резюмував Бущан в ефірі програми Вацко Live.

Нагадаємо, збірна України на Євро-2020 дійшла аж до чвертьфіналу турніру, де зазнала розгромної поразки від Англії (0:4).

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