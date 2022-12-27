Академия Динамо подготовила футболистов, выделяющихся во всем мире.

Вивчаренко и Забарный против Металлиста / Сайт Динамо

Представители киевлян Илья Забарный и Константин Вивчаренко попали в рейтинги талантов с особыми навыками, который сформировал Международный центр спортивных исследований (CIES). Оценивались только игроки, родившиеся после 1 января 2002 года.

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Забарного отметили за умение играть с мячом. Надежда Динамо оказался на пятой строчке среди центрбеков с соответствующим козырем, а первое место отдали бронзовому призеру ЧМ-2022 – Йошко Гвардиолу (РБ Лейпциг).

Вивчаренко считают одним из лучших (восьмая позиция) левых защитников, ориентированных на оборону. Здесь лидерство отдали Джону Толкину (Нью-Йорк РБ) и Алехандро Бальде (Барселона).

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