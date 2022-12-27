Академія Динамо підготувала футболістів, які виділяються у всьому світі.

Вівчаренко і Забарний проти Металіста / Сайт Динамо

Представники киян Ілля Забарний і Костянтин Вівчаренко потрапили у рейтинги талантів з особливими навичками, який сформував Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES). Оцінювалися лише гравці, які народилися після 1 січня 2002 року.

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Забарного відзначили за вміння грати з м'ячем. Надія Динамо опинився на п'ятій сходинці серед центрбеків з відповідним козирем, а перше місце віддали бронзовому призеру ЧС-2022 – Йошко Гвардіолу (РБ Лейпциг).

Вівчаренка вважають одним з найкращих (восьма позиція) лівих захисників, які орієнтовані на оборону. Тут лідерство віддали Джону Толкіну (Нью-Йорк РБ) та Алехандро Бальде (Барселона).

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