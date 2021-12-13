Ахмат на своем официальном сайте объявил об уходе 38-летнего ивуарийца, желающего начать самостоятельную работу тренера.

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Туре пополнил тренерский штаб Ахмата только в июне этого года, а до этого 4 месяца провел в донецком Олимпике. Молодой специалист проходил стажировку в Тоттенхеме, однако не пересекался с первой командой "шпор". Недавно Туре получил лицензию категории А, позволяющую работать главным тренером, но не в элитных дивизионах.

Напомним, хавбек завершил карьеру игрока в январе 2020 года. Яя успел поиграть за такие клубы, как Олимпиакос, Манчестер Сити, Барселона, Монако, донецкий Металлург и Беверен.

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