"Пережил в Киеве трудные времена. Особенно тяжелым стал прошлый сезон, когда я сломал лодыжку и дважды переболел коронавирусом. Но я не жалею о переходе в Динамо, ведь именно там вырос как игрок и личность.

Динамо официально отпустило Дуэлунда в Нидерланды

Моя девушка все это время была в Дании. А я жил со своим другом, который говорит на русском, он помогал мне во всем. Теперь мы с девушкой живем вместе в отеле и подыскиваем себе дом в Нидерландах. Приятно, что в клубе есть мой соотечественник - Лассе Шене. Благодаря ему я чувствую себя как дома, что особенно приятно после трех лет жизни в Украине", – цитирует Дуэлунда de Gelderlander.

Напомним, датчанин перебрался в состав "бело-синих" летом 2018-го с Митьюлланда за 4 млн евро, но стать игроком основы не смог. Динамо платило ему около 130 тыс евро в месяц (1,6 млн в год). Всего в активе хавбека 26 матчей в бело-синей футболке, три гола и один ассист. Неймеген арендовал Дуэлунда на один сезон с правом выкупа.

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