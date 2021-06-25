"Пережив в Києві важкі часи. Особливо непростим став минулий сезон, коли я зламав щиколотку і двічі перехворів на коронавірус. Але я не шкодую про перехід в Динамо, адже саме там виріс як гравець і особистість.

Динамо офіційно відпустило Дуелунда в Нідерланди

Моя дівчина весь цей час була в Данії. А я жив зі своїм другом, який розмовляє російською, він допомагав мені у всьому. Тепер ми з дівчиною мешкаємо разом в готелі і підшукуємо собі будинок в Нідерландах. Приємно, що в клубі є мій співвітчизник – Лассе Шьоне. Завдяки йому я почуваюся як вдома, що особливо приємно після трьох років життя в Україні", – цитує Дуелунда de Gelderlander.

Нагадаємо, данець перебрався до складу "біло-синіх" влітку 2018-го з Мітьюлланда за 4 млн євро, але стати гравцем основи не зміг. Динамо платило йому близько 130 тис євро на місяць (1,6 млн на рік). Загалом в активі хавбека 26 матчів у біло-синій футболці три голи та один асист. Неймеген орендував Дуелунда на один сезон з правом викупу.

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