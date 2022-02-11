"Мы неоднократно фиксировали олигарха на разных мероприятиях и в аэпопорте именно за рулем. В Украине всего лишь несколько крупных бизнесменов, лично управляющих машинами: Суркисы, Колесников, Ярославский. Недавно были сообщения о том, что в Украину завезли один из самых дорогих "кубиков". По информации из наших источников, именно для Ярославского. Именно такой автомобиль и попал в ДТП вчера ночью.

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О том, что Ярославский сегодня покидал страну внезапно, улетая в Лондон, может свидетельствовать тот факт, что чартер прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал в аэропорту даже несколько часов, как это обычно происходит.

Наш источник сообщает, что вчера вечером общались с Ярославским по телефону за несколько часов до ДТП, и он был в нетрезвом состоянии. На фото авто Ярославского после того, как сбило насмерть человека", – написал в Facebook журналист Украинской правды Михаил Ткач.

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