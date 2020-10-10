"У нас такой менталитет. Когда футбол подкреплялся результатом – все было шикарно, ребят на руках носили. Стоит только проиграть в последних матчах – начинают травить.

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Я не буду ребят критиковать. Я понимаю, как эти поражения переносятся. Они все понимают – катастрофы делать не нужно. Это наша сборная. Они лучшие из лучших.

Нужна поддержка как от фанов, так и от экспертов. И от диванных экспертов в том числе. Другой сборной у нас нет. Нужно верить и всегда поддерживать. Зная коллектив Андрея Николаевича все неудачи пройдем и на Евро будет хороший результат. Все в их руках. Нужно проглотить эту неприятную пилюлю (поражение от сборной Франции – прим.) и двигаться дальше", – сказал Федецкий в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве уже сегодня, 10 октября. Начало встречи в в 21:45.

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