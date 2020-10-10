"У нас такий менталітет. Коли футбол підкріплювався результатом – все було шикарно, хлопців на руках носили. Варто лише програти в останніх матчах – починають цькувати.

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Я не буду хлопців критикувати. Я розумію, як ці поразки переносяться. Вони все розуміють – катастрофи робити не потрібно. Це наша збірна. Вони найкращі з найкращих.

Потрібна підтримка як від фанів, так і від експертів. І від диванних експертів в тому числі. Іншої збірної у нас немає. Потрібно вірити і завжди підтримувати. Знаючи колектив Андрія Миколайовича всі невдачі пройдемо і на Євро буде хороший результат. Все в їхніх руках. Потрібно проковтнути цю неприємну пігулку (поразку від збірної Франції – прим.) і рухатися далі", – сказав Федецький у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Німеччини відбудеться у Києві вже сьогодні, 10 жовтня. Початок зустрічі о о 21:45.

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