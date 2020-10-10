Только ленивый не критиковал сборную Украины за последние два матча. Действительно, проиграть со счётом 1:7 в Париже после 0:4 в Мадриде – это унизительно, однако в нашем случае не всё так просто. В Испании "жёлто-синие" сгорели из-за розыгрыша в короткий пас и отсутствия реакции на высокий персональный прессинг соперника, а во Франции история повторилась – но теперь у нас не было большей части основного состава. Именно поэтому нельзя однозначно сказать, что тренерский штаб не сделал выводов – просто смысла стоять в автобусе таким составом против "Ле Бле" не было. Тем более, когда речь идет о товарищеской встрече перед двумя топ-матчами за четыре дня.

Украина – Германия: прогноз на матч Лиги наций

Украина – Германия: где смотреть матч Лиги наций

Перед Германией ничего особенно не изменилось. Матчи Лиги наций, так или иначе, не являются слишком важными с турнирной точки зрения – для Украины престижно просто остаться в элите, а для этого достаточно ещё раз прибить Швейцарию. Кадровое положение сборной не стало намного лучшим – да, добавились Марлос, Бондарь, Коваленко и два голкипера, но только первый из этого списка был основным у Андрея Шевченко. Надеяться на положительный результат против Бундестим при таком раскладе трудно – автобус и контратаки могут создать немцам проблемы, но вряд ли способны намертво остановить машину Йоги Лёва.

Впрочем, дать хотя бы достойный бой гранду для нас важно с моральной точки зрения. Во-первых, на трибунах НСК Олимпийский будут болельщики, а во-вторых – нужен хоть какой-то позитив после 1:11 в предыдущих двух матчах. Футболисты страдают от таких поражений сильнее, чем фанаты, поэтому на немцев все должны выйти с чрезвычайным желанием. Впрочем, его будет мало без изменения тактики на более оборонительную, но Андрей Николаевич никогда так не играл – и не факт, что он захочет меняться в нынешних условиях. Конечно, его критикуют за кучу поражений топ-сборным, но ещё ни разу Шева не продемонстрировал реакции на критику в СМИ.

Сборная Германии, тем временем, находится под серьёзным давлением общества. В первых двух турах подопечные Йоахима Лёва расписали две ничьи (против Испании и Швейцарии), а в товарищеской встрече они устроили перестрелку с Турцией – 3:3. Фанатов Бундестим мало интересует тот факт, что победа над турками и испанцами была упущена на последних секундах, они не думают про экспериментальность состава, невысокую важность матчей и неплохой футбол – для них важны отсутствие побед и третье место в группе Лиги наций.

Впрочем, критика вызвана не только этими неудачами. Германия после ЧМ-2018 начала резкое омоложение и поиск нового стиля, поэтому не была стабильной в принципе. Бундестим громила лишь карликов вроде Эстонии, но когда дело доходило до сильных команд, начинались проблемы – 2:2 с Аргентиной, 1:1 с Сербией, 0:3, 2:2 и 4:2 с Нидерландами стали фоном, на котором 3:3 с Турцией кажутся катастрофой.

Немцы весело играют сами и дают играть своим соперникам, нервируя собственных фанатов, хотя для Бундестим вообще-то характерно халатное отношение к ничего не решающим матчам – здесь можно вспомнить и легендарные 4:4 со Швецией, и 3:3 против Украины на НСК Олимпийский.

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Словом, против Германии можно играть, если у тебя есть нормальный состав и определённый кураж. Впрочем, история историей, а факты фактами – последние матчи немцы не выиграли случайно. Да, они не были стабильными на протяжении всех 90 минут, но выглядели довольно грамотно с тактической точки зрения. О мастерстве исполнителей напоминать не стоит – ошибки эти футболисты не прощают, хотя тот же Жиру забивал нам в девятку при правильной игре Миколенко. Когда есть класс, можно не смотреть на разумное расположение защитников.

Кадровая ситуация

Самоизоляция Шахтера болезненно ударила по нашей обороне и атаке – сборная Украины не может рассчитывать на Пятова, Степаненко, Матвиенко, Кривцова и Мораеса. Марлос, Коваленко и Бондар сумели избежать COVID-19, присоединившись к национальной команде, но этого усиления мало. Коноплянка Буяльский и Зинченко находятся в лазарете из-за травмы.

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Очевидно, что в этом матче будет проведена ротация. Андрей Шевченко публично гарантировал время Сидорчуку и Караваеву, да и испытать Пластуна с Соболем в основе не помешало бы. В целом, прогнозируется более сильный состав, чем в Париже, но это всё равно не основа.

Немцам не помогут травмированные Сердар и Сане, а Хенрикс, Шульц, Штарк, Амири и Дауд покинули лагерь немецкой сборной. Впрочем, в заявку попал Кроос – он только восстановился от повреждения, хотя Реал обещал поставить его на ноги на середину октября. Возможно, сегодня Тони и не выйдет в основе.

Ориентировочные составы на матч Украина – Германия

Украина: Шевченко – Караваев, Пластун, Миколенко, Соболь – Сидорчук, Малиновский – Ярмоленко, Марлос, Цыганков – Яремчук

Германия: Нойер – Джан, Зюле, Рюдигер – Клостерманн, Брандт, Киммих, Госенс – Дракслер, Гнабри, Вернер

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Украина должна наконец-то собраться и дать бой немцам, несмотря на все свои кадровые и тактические проблемы. Тем более, что состав хоть немного, но усилился основными исполнителями, а Германия далеко не идеальна. Даже во Франции наша команда сумела забить хороший гол – и могла забить ещё, в то время как немцы пропускают регулярно от всех соперников.

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Впрочем, подопечным Йоахима Лёва слишком нужен результат. Немцы точно выставят максимально похожий на основу состав и будут играть на победу по-взрослому, без поблажек – а мы проиграли полурезерву французам, хотя те даже не напрягались. Прямо сейчас Украине трудно тягаться за результат с мотивированной Германией, но дать бой мы обязаны.

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